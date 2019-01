Salvini rázně zakročil: Druhé největší centrum pro uprchlíky končí, osud stovek osob nejistý

"Dal jsem slib, že necháme uzavřít velká zařízení pro migranty, která dělají problémy, a právě to děláme. Ten, kdo podle práva může v Itálii být, nezůstane na ulici," řekl dnes ministr vnitra a vicepremiér Matteo Salvini v rozhovoru pro rozhlas.

Ve středisku pro migranty v Castelnuovo di Porto asi 30 kilometrů severně od Říma dosud pobývalo 535 lidí, mnozí z nich tu na povolení k pobytu čekají dlouhé měsíce. Prvních několik desítek z nich už ubytovnu opustilo v úterý. Zařízení má být podle vlády zcela prázdné do konce ledna.

"Děti, které tady chodí do školy, musí obec opustit. Mladí migranti, kteří tady už začali s integrací, vůbec nevědí, kam půjdou," kritizuje krok vlády starosta Riccardo Travaglini. O práci zřejmě přijde i více než stovka lidí z organizace, která se dosud o provoz centra pro migranty starala.

#castelnuovodiporto: Inizia sgombero del #CARA. Protesta il sindaco: "Era un modello d'accoglienza". Il parroco: "Non trattateli come bestie". 100 posti di lavoro persi. Ragazzi ben inseriti nella scuole perse: ora produzione massa di clandestini per il #capolarato. pic.twitter.com/jJBwkWpnp3