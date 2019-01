Vynecháváte každý měsíc antikoncepci? Je to zbytečné a rizikové

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Po desítky let bylo ženám, které se rozhodly užívat hormonální antikoncepci ve formě pilulek, doporučováno, aby každý měsíc jejich příjem na týden vysadily. V tomto období pak dochází u žen ke krvácení, které připomíná skutečnou menstruaci. Dlouho běžná praxe však nemá žádné lékařské opodstatnění a naopak může vést k nechtěnému otěhotnění.

Ve Velké Británii například teprve nyní National Health Service (NHS), tedy poskytovatel veřejného zdravotnictví v zemi, zavedl nové standardy, které tuto skutečnost reflektují.

„Ženám by mělo být vysvětleno, že toto krvácení není fyziologickou menstruací a nepřináší také žádné zdravotní výhody,“ píší autoři nových instrukcí. „Ve skutečnosti není nutné pilulky vysazovat, aby došlo ke krvácení – ničemu neuškodí, když toto období přeskočíte nebo budete brát antikoncepční pilulky neustále,“ řekla pro server IFL Science Karin O´Sullival z organizace FPA.

Přestože je tento konsenzus mezi gynekology již rozšířený, ne vždy byly takto ženy informovány. Právě proto se NHS rozhodlo vydat vlastní doporučení.

Za neoptimálním způsobem, kterým byly pilulky po desítky let doporučovány, stojí ve skutečnosti papež. „Gynekolog John Rock vytvořil tuto pauzu, protože doufal, že tak přiměje papeže Pavla VI., aby souhlasil s užíváním antikoncepce mezi katolíky,“ vysvětlil pro The Telegraph profesor John Guillebaud, který se zabývá reprodukční medicínou.

„Rock si myslel, že když napodobí přírodní cyklus, papež antikoncepci snáze přijme,“ dodal. Ani to však papeže nepřesvědčilo, a antikoncepci zakázal. Tato forma užívání se nicméně stejně prosadila a vydržela v podstatě do dnes. „Jak je možné, že byly antikoncepční pilulky po 60 let užívány neoptimálně jen z touhy potěšit papeže,“ ptá se Guillebaud.

Při týdenním vynechávání navíc podle odborníků častěji hrozí nechtěné početí. Zhruba 7 dní trvá, než hladina hormonů z antikoncepce dosáhne dostatečné výšky a zastaví ovulaci. Při týdenní pauze pak opět poklesá a po devíti dnech od přerušení již může dojít k otěhotnění. Stačí tedy, že se uživatelka zapomene nebo splete.

„(Nové) instrukce vysvětlují, že snížením četnosti těchto pauz nebo zkrácením doby jejich trvání na čtyři dny, je u žen možné snížit riziko nechtěného početí,“ řekla pro The Independent doktorka Diana Mansour z Fakulty sexuální a reprodukční zdravotní péče (FSRH).