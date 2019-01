Zlaté pasy a víza? 20 zemí EU včetně Česka prodává občanství, Brusel je znepokojen

"Mluvíme o otevření zlaté brány do Evropy pro některé privilegované lidi, kteří mají na to, aby si občanství či pobyt zaplatili. Sledujeme to se znepokojením," upozornila na dnešní tiskové konferenci Jourová.

Komise dnes dostala výsledky vůbec prvního mapování podobných systémů v unijních zemích. Tři státy bloku - Bulharsko, Kypr a Malta - umožňují občanům třetích zemí získat "zlatý pas" výměnou za investice mezi 800.000 a dvěma miliony eur (přes 20,5 milionu až více než 51 milionů korun).

Ani v jednom z těchto schémat, která jsou méně přísná než u standardního postupu při zisku občanství, přitom podle EK neexistuje podmínka pobytu v zemi či vazby na ni. Státy navíc často ani neinformují komu a proč podobným způsobem zisk občanství umožnily.

"Stanete-li se občanem jednoho členského státu, stáváte se občanem EU se všemi právy, včetně volného pohybu a přístupu na vnitřní trh," upozornila Jourová. Komise podle ní žádá větší průhlednost tohoto způsobu udělování občanství a také těsnější spolupráci mezi členskými státy tak, aby v unijních systémech neexistoval slabší článek, kterého by bylo možné využívat.

Komise dnes upozornila na rizika, jež v této souvislosti vidí. V oblasti bezpečnosti by podle ní měly být zpřísněny prověrky těch, kdo tímto způsobem občanství dostávají, včetně srovnání jejich údajů s unijními informačními systémy. Země si nyní například ani nevyměňují informace o tom, komu žádost o naturalizaci odmítly.

Státy by také podle komise měly lépe sledovat souvislosti s možným praním špinavých peněz i s tím, zda dotyční nevyužívají možnosti získat občanství k vyhýbání se daňovým povinnostem.

Komisař pro vnitro Dimitris Avramopulos dnes zdůraznil, že komise bude monitorovat, zda země skutečně evropská pravidla pečlivě plní. Podobná schémata podle něj nesmí ohrozit práci, kterou EU v posledních letech udělala při posilování bezpečnosti a ochrany své vnější hranice. Komise hodlá zřídit spolu s členskými státy expertní skupinu, která by do konce letošního roku měla přijít s návrhem jednotného systému bezpečnostních prověrek pro podobná národní schémata.

