Mayová a Corbyn zase v sobě. Parlament zaměstnávají hádky o brexit, řešení nikde

Corbyn "byl ochoten se sejít s Hamásem, Hizballáhem a IRA bez stanovení podmínek, ale nechce se sejít se mnou, abychom probrali brexit," řekla o opozičním předákovi Mayová a vypůjčila si tak dřívější kritiku, kterou šéfovi své strany adresoval poslanec Mike Gapes.

Corbyn zase prohlásil, že premiérka není ochotna ustoupit od žádné ze svých "červených linií" a že ačkoli dveře jejího úřadu jsou otevřené, lidé uvnitř kompromisu otevřeni nejsou.

zdroj: YouTube

Corbyn se Mayové mimo jiné ptal, zda jasně řekne, jestli se bude řídit vůlí poslanců, pokud by příští týden schválili pozměňovací návrh ukládající vládě odložit termín brexitu ve snaze zabránit neřízenému odchodu z EU. Mayová se odpovědi vyhnula. Jde přitom o klíčovou otázku, neboť možnost, že Dolní sněmovna takto v následujících týdnech rozhodne, není zanedbatelná.

"Jsme svědky pozměňovacích návrhů, které se snaží vytvořit situaci, v níž dojde k prodloužení (realizace) článku 50 (lisabonské smlouvy o opuštění EU). To celý problém nevyřeší, vždy zde bude okamžik volby. Volba zůstává stejná: brexit bez dohody, dohoda nebo žádný brexit," řekla předsedkyně vlády.

Mayová už dříve uvedla, že EU by podle ní nevyhověla žádosti o odklad brexitu, jestliže by zároveň nebylo na obzoru východisko ze slepé uličky, v níž se celý proces ocitl. Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier dnes řekl, že lídři členských zemí Unie by Londýnu poskytli více času pouze tehdy, když by byly zodpovězeny tři otázky. "Zaprvé a zadruhé, proč a na jak dlouho? A zatřetí: nezkomplikuje to květnové evropské volby (volby do Evropského parlamentu)?" řekl Barnier deníku Luxembourg Times.

Do stanoveného termínu britského odchodu aktuálně zbývá 65 dní. Po masivní porážce vlády Mayové v hlasování o brexitové dohodě z minulého týdne budou britští poslanci o dalším postupu diskutovat a hlasovat příští úterý.