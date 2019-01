Vlna solidarity: Sbírka po vraždě gdaňského starosty předčila všechna očekávání

Oblíbeného politika pobodal útočník při charitativním koncertu v neděli 13. ledna, o den později třiapadesátiletý Pawel Adamowicz zraněním podlehl. Pachatel po útoku setrval na pódiu, nyní mu hrozí doživotí.

Sám Adamowicz krátce před vražedným útokem hrdě z podia ohlásil, že sám překonal vlastní rekord, když se mu osobně podařilo do plechovky vysbírat od dárců na ulici 5613 zlotých (asi 33.619 Kč), určených charitativní organizaci, která z příspěvků nakupuje zdravotnické přístroje pro polské nemocnice.

