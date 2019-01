Slovensko kvůli nejistotě kolem brexitu mění volební zákon

— Autor: ČTK

Slovensko kvůli nejistému vývoji kolem odchodu Británie z EU narychlo mění zákon ohledně květnových voleb do Evropského parlamentu (EP). Návrh novely příslušného zákona, který dnes schválila vláda premiéra Petera Pellegriniho, má upravit postup pro případ, že Británie z EU do zmiňovaných voleb nakonec nevystoupí. Podle dřívějších informací by Británie měla opustit unii 29. března.