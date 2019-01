Další rána pro Huawei. Francie chystá nová opatření

— Autor: ČTK

Francie si je vědoma rizik, která by znamenal přístup společnosti Huawei Technologies do chystaných 5G sítí, a až to bude potřeba, přijme určitá opatření. Prohlásil to dnes francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. Společnost Huawei čelí v současné době obviněním, že by čínská vláda mohla využívat její produkty ke špionáži.