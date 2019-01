Smyčka kolem Madura se stahuje? Po USA vydala ostré prohlášení také EU

"EU plně podporuje Národní shromáždění jako demokraticky zvolenou instituci, jejíž pravomoci musí být obnoveny a respektovány," uvedla Mogheriniová. "Občanská práva, svobody a bezpečnost všech členů Národního shromáždění včetně jeho předsedy Juana Guaidóa musí být dodržována a plně uznávána," dodala.

Unie podle Mogheriniové je připravena Venezuele pomoci s obnovou demokracie a právního státu a po Caracasu chce, aby okamžitě zahájil politický proces vedoucí ke svobodným volbám ve shodě s ústavou. Brusel také zdůraznil, že masové demonstrace Venezuelců volajících po demokracii nemohou být ignorovány.

Guaidóa jako úřadujícího prezidenta uznaly Spojené státy s Kanadou a také několik latinskoamerických zemí. Maduro v reakci na postup Washingtonu oznámil, že Venezuela s USA přerušuje diplomatické vztahy a že Spojené státy mají tři dny na stažení svých diplomatů zpět do vlasti.

USA ale na Madurovu výzvu odmítají reagovat. "Spojené státy s Venezuelou udržují diplomatické vztahy a budou v nich pokračovat skrze venezuelskou vládu prozatímního prezidenta Guaidóa, který naše zastoupení vyzval k setrvání ve Venezuele," uvedl v prohlášení americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

U.S. will conduct diplomatic relations with #Venezuela through the government of interim President Guaido. U.S. does not recognize the #Maduro regime. U.S. does not consider former president Maduro to have the legal authority to break diplomatic relations. https://t.co/DBS4GiGEWI pic.twitter.com/gQZJuS1xfn