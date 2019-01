"Zabila ho slova." Vdova po starostovi Gdaňsku obvinila polskou televizi z nenávisti

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Je to odpovědnost TVP, já si to tak myslím," prohlásila Adamowiczová. "Ti, kteří útočili na mého muže, to nebyli novináři. Ti lidé si nezaslouží takové označení," řekla také Adamowiczová s tím, že jeden z nich "mnohokrát běhal po městě za Pawlem, vykřikoval na něj urážky".

Adamowiczová vedení TVP vzkázala, že ji za její slova může klidně zažalovat. Televize ve středu večer vydala prohlášení, že Adamowiczovou nezažaluje, protože se na ni vzhledem k tomu, že prožívá období smutku, vztahuje "kulturní imunita". TVP nicméně stojí za tím, že "přičítat jí jakoukoliv odpovědnost na tomto zločinu je lež". Televize už v minulých dnech varovala, že toho, kdo jí bude odpovědnost za smrt gdaňského starosty připisovat, požene k soudu.

zdroj: YouTube

Národně konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS) po volebním vítězství v roce 2015 dosadila nové vedení veřejnoprávní televize a rozhlasu i do tiskové agentury PAP. Největší opoziční strana Občanská platforma (PO) si dlouhodobě stěžuje, že za vlády PiS přestala TVP plnit roli veřejnoprávního média.

Kritika opozice zesílila po útoku na starostu Gdaňsku Pawla Adamowicze, na kterého 13. ledna zaútočil během charitativní akce 27letý muž. Den po Adamowiczově skonu odvysílala TVP v hlavní zpravodajské relaci reportáž o "jazyku nenávisti". Selektivně do ní ale vybrala pouze slovní výpady politiků Občanské platformy proti PiS, čímž si vysloužila kritiku i od konzervativních komentátorů.

Vedení PO v úterý oznámilo, že bude zcela bojkotovat (TVP) a vyzvalo své představitele na celostátní i regionální úrovni, aby přestali chodit do všech jejích programů. Hodlá tak činit až do doby, než skončí současné vedení televize dosazené vládnoucí stranou Právo a spravedlnost (PiS).

Podle Adamowiczové mají politici, kteří jsou v současnosti v Polsku u moci, nástroje k pronásledování a ničení lidí. Připomněla, že v posledních letech se PiS se svými zaměřil třeba na nyní už nežijícího režiséra Andrzeje Wajdu, který veřejně vystupoval proti této straně.