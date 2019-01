Lepší život v Evropě? Migranti, ihned se vraťte domů, drsné zákony vás srazí na kolena

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Uprchlíci mířící do Evropy v naději, že zde najdou lepší život, by se měli okamžitě otočit a vrátit zpět. Tvrdí to známá novinářka a sloupkařka Linda S. Heard píšící pro ArabNews, která se specializuje na problémy Blízkého východu. Tvrdí, že zdejší země zavádějí "drsné zákony" zaměřené proti migrantům, kteří.tak nakonec zjistí, že doma je nejlépe.