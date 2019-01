Děti druhé kategorie? Brusel zahájil řízení s Rakouskem kvůli dávkám pro cizince

Od 1. ledna se v Rakousku výše rodinných dávek a slev na dani na dítě odvíjí od výše životních nákladů v členském státě, kde dítě žije. Podle komise to znamená, že řada pracovníků z jiných zemí unie, kteří v Rakousku platí stejné odvody do systému sociálního zabezpečení a mají stejné daňové povinnosti jako místní, obdrželo nižší dávky jen proto, že jejich děti žijí v jiné zemi.

Today @EU_Commission opens infringement procedure against #Austria for introducing indexation of child benefits & family tax reductions. This goes against #EU law. #EU citizens who work in another country & contribute in same way as local workers are entitled to the same benefits pic.twitter.com/mcS2KAhtp1