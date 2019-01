Kdo je záhadná Alena Zsuzsová? Politikům posílala pikantní fotky, pořádně je ale podváděla

Zsuzsová si údajně měla vyměňovat pikantní zprávy s místopředsedou slovenského parlamentu Martinem Glváčem a jinými vlivnými lidmi, který posílala vyzývavé fotografie. Ve skutečnosti na nich nebyla ona, ale modelky, které nejsou ve světě takové známé. Některé fotografie upravila, případně posílala fotomontáže. Zsuzsová hledala na internetu modelky, které se na sebe podobají. Všechny mají dlouhé černé vlasy, plné rty a větší poprsí. Zaujala ji například ruská modelka Anastasia Reshetova, uvedl portál hlavne.sk.

Podle slovenského serveru Topky.sk měla působit jako volavka na různé vlivné lidi – kromě Glváče s ní byl v kontaktu i předseda slovenské parlamentní strany Jsme rodina Boris Kollár. Kvůli komunikaci se Zsuzsovou přišel o funkci náměstek slovenského generálního prokurátora.

V současnosti je žena ve vazbě a je jednou ze čtyř obviněných z vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Nově ji navíc policie obvinila v souvislosti s vraždou někdejšího primátora jihoslovenského města Hurbanovo Lászlóa Basternáka. Ten byl zastřelen v létě roku 2010 poté, co několik měsíců předtím přežil jiný pokus o atentát.

Černovlasá Slovenka z Komárna měla mít velmi blízký vztah s kontroverzním podnikatelem Marianem Kočnerem. I on je ve vazbě kvůli obvinění z padělání směnek. Policie ho však vyšetřuje i kvůli vraždě Kuciaka. Momentálně v kauze figuruje jako svědek.

I přesto, že je Alena Zsuzsová v tuto chvíli jednou z nejznámějších Slovenek, moc se toho o ní neví. Novináři se ale dokázali spojit s jejím bratrem Robertem, který žije a pracuje v České republice. „Žiju tu už 25 let, ale situaci na Slovensku sleduji. Vůbec nevěřím tomu, že by byla schopna něčeho takového," řekl pro Topky.sk bratr Zsuzsové.



Pro Kočnera, který zavražděnému Kuciakovi vyhrožoval, prý pracovala. „Vzpomínala, že pro něj pracovala. Překládala mu nějaké věci z italštiny a on jí za to platil. Ale o tom, že by měl být kmotrem její dcery, nevím nic," říká Robert. Tvrdí také, že se sestrou měli dobrý vztah, ale o tom, že by si měla vyměňovat pikantní zprávy s vlivnými lidmi a politiky podle svých slov neví nic.

Alenu Zsuzsovou zadrželi koncem září 2018 v Komárně. I přesto, že byla nezaměstnaná, vedla luxusní život. Vozila se v drahém autě a podle sousedů se její dcera měla chlubit tím, že obviněný Marian Kočner je její kmotrem. Podle dosud známých informací měla být právě Zsuzsová tou, která vraždu novináře objednala a také vyplatila peníze. Zoltán Andruško však za skutečného objednavatele vraždy označil Mariana Kočnera.