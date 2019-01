Kdo přijde po Kiskovi? Slovensko má už šest kandidátů na prezidenta

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Šéf slovenské sněmovny již přijal kandidaturu například vědce Roberta Mistríka i předsedy vládní strany Most-Híd Bély Bugára, kteří se ve dřívějším průzkumu veřejného mínění těšili největší popularitě.

Podmínky pro prezidentskou kandidaturu splnili také soudce nejvyššího soudu a bývalý ministr spravedlnosti Štefan Harabin, dále někdejší šéf úřadu na ochranu ústavních činitelů Juraj Zábojník, podnikatelka Bohumila Tauchmannová a občanský aktivista Martin Daňo.

zdroj: YouTube

Až na Daňa, který získal podpisy potřebného počtu nejméně 15 poslanců parlamentu, ostatní zmiňovaní kandidáti předložili při své kandidatuře petici s podpisy alespoň 15.000 obyvatel. Právě podpora od poslanců nebo veřejnosti prostřednictvím petice je na Slovenskou jednou z podmínek kandidatury na prezidenta.

O post hlavy státu se rozhodla ucházet také právnička Zuzana Čaputová, která petici s podpisy sympatizantů dnes odevzdala ve sněmovně. V pátek by tak měl učinit bývalý předseda parlamentu František Mikloško. Kandidaturu na prezidenta s podporou nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie minulý týden zase ohlásil místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, kterého favorizují bookmakeři a který nebyl zahrnut do dřívějších sondáží.

Příští týden by měla o svém kandidátovi rozhodnout vládní Slovenská národní strana. Její předseda a šéf sněmovny Danko dříve nevyloučil, že by se také on sám mohl ucházet o post hlavy státu.

První kolo přímé volby prezidenta se na Slovensku uskuteční 16. března, případné druhé kolo je naplánováno o dva týdny později. Současný prezident Andrej Kiska o znovuzvolení usilovat nehodlá.