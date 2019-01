Frustrace východních Němců? Nic překvapivého, prohlásila Merkelová

— Autor: ČTK

Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) nemá zlobu řady obyvatel bývalého východního Německa kvůli dnešním poměrům za překvapivou. Týká se to i jejich časté frustrace z migrační politiky vlády. Merkelová to řekla v rozhovoru s týdeníkem Die Zeit. Zároveň ale odmítla tvrzení, že by německá společnost byla nyní rozdělená více než kdy dříve.