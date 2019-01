EU je ochotna odložit brexit do května, naznačil Kurz

— Autor: ČTK

Evropská unie je připravena odložit odchod Británie z EU do voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční v květnu. Řekl to dnes na Světovém ekonomickém fóru (WEP) ve švýcarském Davosu rakouský kancléř Sebastian Kurz. Dvaatřicetiletý politik rovněž varoval před negativní náladou v Evropě a vyzval k reformám na národní i unijní úrovni.