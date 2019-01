Putin umí čelit krizi. Dokáže se ale udržet u moci až do roku 2024? Nic není jisté, míní analytici

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

„Je tomu již 20 let od té doby, kdy Rusko uprostřed své post-sovětské hospodářské krize s nezaplacenými dělníky a neustále rostoucí propastí mezi příjmy a výdaji státu, jenž neplnil své dluhy a znehodnotil svou měnu, uprostřed chaosu, prezident Boris Jelcin jmenoval na čelo Federální bezpečnostní služby FSB (dědice KGB ze sovětské éry) tajemného muže, bývalého náměstka primátora Petrohradu Vladimíra Putina," píší analytici Ian Bond a Igor Yurgens z londýnského Centra pro europskou reformu (CER) úvodem stati s názvem Putin´s last term: Taking the long view (Putinův poslední termín: Dlouhodobá předpověď).

„O rok později, v srpnu 1999, se Putin stal premiérem a Jelcin pomazaným dědicem," upřesňují.

Putin ovládl Rusko, dokáže rozdělovat a panovat

Výsledky ruské ekonomiky v posledních letech měly kontrastní a smíšenou podobu: inflace padla, zahraniční rezervy vzrostly a rubl je relativně stabilní; nicméně růst byl chudokrevný a skutečné příjmy opadly, píše se ve studii. „Putin ovládl ruskou politickou scénu a ve své první dekádě u moci měl přínos z vysokých cen cen prodeje ropy. Výsledky vysokého růstu cen daly ruské populaci novou sebedůvěru po letech zmatku ekonomické krize," píší autoři.

„Když se ale ceny ropy otočily proti němu, ekonomika se oslabila, Putin změnil narativ: v něm daleko více využíval nacionalistických témat a nepřátelství vůči Západu. Toto období vyvrcholilo anexí Krymu a invazí na východní Ukrajinu v roce 2014," dodávají.

Ovšem i když bylo Rusko pod západními sankcemi, což byla odpověď na předcházející anexi Krymu a dění na východní Ukrajině, dokázal Putin využívat „rozdělení v západních společnostech" a „oslabeni západní politiky" k posílení vlastní role na mezinárodní scéně. Putinovi vyhovuje, když může být viděn jako „vlivový hráč" v britském brexitu, volbě prezidenta Donalda Trumpa nebo při posilování populistů v Itálii a všude v Evropě. „Putin bezpochyby získal ze všech těchto výsledků a podařilo se mu využít rozkolů mezi EU a NATO," poukazují autoři na vliv Putinova Ruska.

Po volbách v roce 2018, kdy Putinův největší kritik Alexej Navalnyj byl vyřazen ze hry na základě pochybných podezření, Putin byl uveden do úřadu 7. května (podle ruské ústavy), může to ale být i jeho poslední šestiletý termín jako prezidenta, konstatuje se ve studii. Musí nyní čelit vážným dlouhodobými problémům, jež zahrnují strukturální ekonomické proměny; seriózní sociální výzvy; a rozmanitost různých zahraničních a bezpečnostně-politických problémů.

V Rusku se může všechno změnit „přes noc"

Západní pozorovatelé často poukazují na skutečnost, že v Rusku se dlouhodobě nic nemění. „Ale za poslední dvě dekády se EU potýkala se svou vlastní schopností, jak navázat realistický a souhrnnou agendu pro dialog s Ruskem, aby se pro ně stalo Rusko účastníkem k rozhovoru. Evropa nebyla – a stále si není jistá – co vlastně od Moskvy chce, nebo v co může realisticky doufat," poznamenávají autoři. „Ti, co vyjednávají s Putinovým Ruskem, musejí často připustit dvě věci: vůbec nic se nemění, ale změnit se může zároveň všechno doslova přes noc," soudí paradoxně.

Vztahy mezi Ruskem a Západem ale většinově zatím charakterizuje nedůvěra, vzájemný strach a konfrontace. Obě strany ale mohou, navzdory kontroverzi, čerpat ze vzájemné spolupráce, aniž by se nutně musely na všem shodnout. Je to vidět například na diskusi o „zbrojní kontrole". „I když nepřinesla výsledky, může být užitečná jako způsob, jak vytvořit vzájemnou důvěru," míní Ian Bond a Igor Yurgens.

„Poprvé od chvíle, kdy anektoval Krym na Ukrajině v roce 2014, je vystaven skutečnosti, že klesá ve výzkumech veřejného mínění a politická opozice na jeho domácí scéně narůstá. A nade vše, musí se rozhodnout, co se stane v roce 2024: kdo ho nahradí a jaká bude jeho vlastní role až opustí svůj úřad?" ptají se autoři Centra pro evropskou reformu, kteří se na dvaceti čtyřech stranách podrobně věnují otázkám ekonomickým, bezpečnostním a politickým: doma i v zahraničí (zvláště v konfrontaci se Západem), ale i těm, které se zdají být méně viditelné: jeho problémům v osobnostnímu postavení v hierarchii moci.

Jak bude vypadat svět v roce 2024?

„Ani Putin, ani jeho západní protějšky nemohou předvídat přesně, jak bude svět vypadat v roce 2024. Je ale velmi pravděpodobné, že pravděpodobné, že otázky, na kterých se Západ a Rusko neshodnou, bude stále dosti. Ani jedna strana nechce učinit ústupky v otázkách, které považují za zásadně důležité. Přesto by se neměly zdržovat pouze ve svých příslušných bunkrech. I když ještě neexistuje základ pro vyjednávání k vyřešení konfrontace, existuje tu potřeba pro dialog, aby se snížilo napětí, aby se zabránilo náhodné eskalace, jež by vyplynula ze vzájemného nedorozumění při oboustranných motivech a akcích," píší autoři překvapivě smířlivě.

„Putin je někdy vyobrazen na Západě jako skvělý stratég s dlouhodobým plánem, ale skutečnost naznačuje, že zkušený taktik a mistr především v tom, že se dokáže chopit se příležitosti, jež se mu nabídne," uvádějí. „Současní západní vůdci se zdaleka nemohou chlubit touto schopností. Často se zabývají ekonomickou a finanční krizí nebo mezinárodními konflikty, a jsou mnohem více reaktivní, a často i pomalí a nerozhodní," domnívají se. Pokud se prezidentu Putinovi podaří zabránit „nepředvídatelné události", může být prezidentem až do roku 2024. „Pokud chce odejít z úřadu s pozitivním odkazem, potřebuje ale plán pro zbytek svého času u moci. Bez plánu a záměru k jeho provedení, může riskovat, že se stane novým Brežněvem. Západ ovšem také potřebuje také plán, jak vyjednávat s Putinem, aby to nevedlo ke kapitulaci ani k válce, ale položilo základy pro stabilní vztah alespoň pro další pět let a déle," uzavírají svoji vizi.