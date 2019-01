Británie ve slepé ulici? Tvrdý brexit i jeho případné zrušení by bylo zradou referenda

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Neodejít (z EU) by bylo považováno za zradu rozhodnutí referenda. Ale odejít bez dohody by podkopalo naši budoucí prosperitu a zároveň by znamenalo zradu slibů, které byly dány," prohlásil Hammond na Světovém ekonomickém fóru (WEP) ve švýcarském Davosu.

Ministr financí zároveň upozornil na to, že selhání ve snaze dosáhnout "dojednaného brexitu" by mohlo vést k nestabilitě a populismu.

Na nepříjemný dopad brexitu bez dohody pro britskou ekonomiku dnes podle BBC upozornil generální ředitel jednoho ze dvou největších světových výrobců letadel, společnosti Airbus. "Budeme muset učinit pro Británii potenciálně velmi škodlivé rozhodnutí," uvedl Tom Enders. Firma by podle něj v takovém případě mohla v budoucnu ze Spojeného království přesunout výrobu křídel svých letounů jinam.

Toto Endersovo otevřené upozornění uvítal podle BBC britský ministr obchodu Richard Harrington. "Airbus má pravdu, že to řekl veřejně, a já jsem rád, že to udělal," řekl.

Airbus v Británii zaměstnává 14.000 lidí. V továrně na výrobu křídel ve waleském Broughtonu jich pracuje šest tisíc a další tři tisíce zaměstnává ve Filtonu u Bristolu.

BBC poznamenala, že upozornění Airbusu následovalo po oznámení dvou jiných velkých společností, že z Británie přesunou své centrály. Sony sdělila, že své ústředí pro EU kvůli problémům spojeným s brexitem přemístí do Nizozemska. Z Británie do Singapuru hodlá přesunout své ústředí firma Dyson, i když ta tvrdí, že to s brexitem nesouvisí.