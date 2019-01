Ministr uniforem: Salvini má neobvyklý šatník, kritiky a zákon ignoruje

La Repubblica si povšimla, že ministr vnitra si dosud neoblékl uniformy jediných dvou sborů: finanční a pobřežní stráže, nejspíše proto, že nespadají pod jeho resort. Italský list ale nabízí i druhé vysvětlení. Finanční stráž vyšetřuje zpronevěru 49 milionů eur (1,26 miliardy Kč) bývalými šéfy Salviniho strany a pobřežní stráž zachraňuje ve Středozemním moři migranty, proti nimž šéf Ligy soustavně brojí.

Podle paragrafu 498 italského trestního zákoníku je ale nošení italských uniforem či odznaků někým, komu to nepřísluší, nezákonné. Tomu, kdo tak učiní, hrozí pokuta od 154 do 929 eur (od zhruba 4000 do bezmála 24.000 Kč).

Odbory italských hasičů, které rozhněvaly škrty ve veřejných financích, jsou toho názoru, že Salvini by měl být za porušení zákona potrestán. "Nemůžete někoho přivést k přesvědčení, že stojí před policistou, když to policista není," argumentují hasiči. V rozpočtu na tento rok nedostali hasiči přidáno ani euro a mívají nevýhodné pracovní smlouvy.

Političtí protivníci mají za to, že Salvini se nošením policejních a hasičských stejnokrojů předvádí. Za velmi vážné to považuje spisovatel Roberto Salviano, který kroky populistického ministra dlouhodobě kritizuje. "Znamená to neúctu k uniformě. Jeví se to sice jako projev solidarity a blízkosti, ale vůbec to tak není. Jde o zneužití (stejnokroje)," myslí si Salviano.

Novinář Paolo Berizzi považuje fakt, že vicepremiér od počátku svého mandátu nosí uniformy, za "jednu z 'estetických' položek jeho propagandy".

Naposledy se proti zvyklosti šéfa Ligy ozval protest z řad sardské policie, nejstarší policejní síly evropského kontinentu. Kapitán, jak si nechává Salvini říkat, stejnokroj sardských policistů dostal darem od jejich zástupce, který je zároveň poslancem za Ligu. Riccardo Paddeu, velitel místní policie v přístavu Alghero na západě ostrova, se od daru písemně distancoval se slovy, že on ani jeho kolegové neužívají uniformu pro politické cíle.

"Dostávat darem bundy a odznaky od bezpečnostních složek je pro mě ctí!" napsal ministr vnitra na facebooku. Chce prý nošením uniforem dané profese podpořit.

Hasičské odbory ho nakonec v tom, aby uniformy nosil dál, podporují - bude tak podle nich platit vyšší pokutu.