Cášská smlouva? Merkelová a Macron si dělají z EU legraci, hromuje italský premiér

"Myslí jen na své národní zájmy," řekl Conte italskému listu. "Od počátku devadesátých let minulého století jsme podporovali myšlenku přidělení křesla (v Radě bezpečnosti OSN) Evropské unii a ne jednomu ze členských států," zdůraznil předseda vlády.

Signing of a new Franco-German treaty of cooperation and integration today in Aachen (Germany) : a whole chapter is dedicated to cross-border cooperation #AachenerVertrag #AachenTreaty #crossborder https://t.co/xJxc7PfAGG pic.twitter.com/oWWwagQAJP