Co nejvíc trápí evropské voliče? Výsledky vás možná překvapí

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

V květnu se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Evropští voliči se při nich budou rozhodovat na základě svých představ o tom, co představuje největší nebezpečí pro EU. Průzkum magazínu Politico odhaluje, že v jednotlivých evropských zemí jsou na to různé představy.