Dálnici v Rakousku ochromila nehoda českého autobusu, byly v něm malé děti

Šestačtyřicetiletý srbský řidič osobního automobilu podle dolnorakouské policie pravděpodobně dostal smyk v pravém jízdním pruhu. Dvaačtyřicetiletý polský řidič malého nákladního vozu se pokusil automobil objet zleva, ale do levého jízdního pruhu už najížděl také český autobus s 69letým Čechem za volantem.

Došlo tak ke kolizi, při níž byl malý nákladní automobil mrštěn na zadní část přívěsu osobního automobilu. Přívěs se odpojil a dostal se až do třetího jízdního pruhu. Za ním se do sebe zaklínil nákladní automobil a autobus. Osobní vůz narazil do svodidel.

Lehká zranění utrpěli řidiči autobusu a malého nákladního automobilu, ostatní účastníci nehody vyvázli bez zranění, uvedla Sonja Kellnerová z Červeného kříže. Zranění ani nebyli převezeni do nemocnice, protože podepsali revers.

Mezi pasažéry autobusu bylo podle mluvčí i deset dětí ve věku od sedmi do desíti let. Skupina turistů se údajně vracela z lyžařské dovolené v Itálii a postarala se o ně pobočka Červeného kříže ve městě Ybbs an der Donau, kde dostala nápoje. Dál skupina pokračovala náhradním autobusem.