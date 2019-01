Poprask v Itálii: Migrant se pokusil zatáhnout ženu do uličky, vrhl se na něj rozzuřený dav

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

K incidentu podle italského deníku Il Giornale došlo na začátku týdne na ulici za náměstí Piazza Garibaldi v blízkosti hlavního nádraží v Neapoli. Nigerijský migrant, později identifikovaný jako 41letý Stephen Pope, ženu napadl zezadu a pokoušel se ji zatáhnout do blízké uličky.

Jeho oběť ovšem začala křičet a na pomoc jí přispěchali policisté, kteří byli nedaleko. Když násilník strážníky spatřil, pustil ženu a pokusil se o útěk. Nedostal se ale daleko, protože se brzy střetl s davem Italů, kteří se také po ženině křiku vydali na místo činu.,

Někteří kolemjdoucí byli tak rozzuřeni cizincovým chováním, že se na něj pokusili zaútočit. I díky tomu policie nakonec byla schopna žadatele o azyl po krátkém pronásledování zatknout.

Později se ukázalo, že Pope přišel do Itálie v roce 2008 a že o azyl požádal po nelegálním příjezdu do ostrov Lampedusa V průběhu posledních deseti let opakovaně žádal o ochranu. Už dříve byl obviněn z činů spojených se sexuálním násilím.