Žluté vesty pojedenácté vyšly do ulic: Macron vypustil kouřovou clonu, zlobí se lidé

Několik stovek protestujících prošlo dnes dopoledne pařížskou třídou Champs-Elysées, kde byla zastavena doprava. Cestou na náměstí Place de la Bastille prošli kolem Národního shromáždění. Macronovu celonárodní debatu označili shromáždění za "kouřovou clonou", která má Francouzům zastřít prezidentovo zaměření na obchod. Celkem byly dnes ve francouzské metropoli ohlášeny čtyři průvody.

"Jsme zapomenuti," citovala agentura AFP Mervyna Ramsamyho, zaměstnance nemocnice ze severu Paříže. Ten si zároveň stěžoval na nedávné zavírání porodního oddělení i dalších nemocničních úseků.

"Mám plat 1200 eur (27.000 Kč). Peníze mi nedojdou v půlce měsíce, ale hned šestý den. Už dál nezvládám přežívat. Proto jsem tady - protože se nic neděje, nic se nemění," řekla agentuře AP na Champs-Elysée 52letá pracovnice asistenční služby Nicole.

Agentura AFP informovala i o protestech mimo metropoli: zhruba 250 demonstrantů se sešlo ve Štrasburku před budovou Evropského parlamentu, přibližně stovka žlutých vest se objevila v Montpellier a shromáždění se odehrálo i v normadském městě Évreux.

V Paříži je od 17:00 do 22:00 hodin plánována "žlutá noc" na náměstí Republiky. Nápad prosadila jedna z výrazných tváří žlutých vest Éric Drouet, který tím chce navázat na hnutí Nuit debout (Noc vzhůru). To náměstí okupovalo v roce 2016 na protest proti reformě zákoníku práce.

Agentura AP demonstranty popisuje od krajně levicových až po příslušníky politického středu. Mnoho z nich si přeje, aby prezident znovu zavedl daň z majetku a umožnil veřejnosti navrhovat referenda, v nichž by se rozhodovalo o nejrůznějších otázkách: od vystoupení z EU až po změny ústavy, napsala AP. Ve středu jedna z frakcí žlutých vest oznámila založení občanské platformy pro květnové volby do Evropského parlamentu.

Policisté se objevili vyzbrojeni zbraněmi s gumovými projektily, kterými už několik žlutých vest v minulých týdnech vážně zranili, a jsou proto dnes poprvé vybaveni kamerami.

Breaking: For the 11th weekend in a row, violence breaks out between #GiletsJaunes protesters and police across France. pic.twitter.com/dVwP963O3x