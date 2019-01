Žluté vesty pojedenácté vyšly do ulic. Vzduchem létal nábytek, policie zatýkala

Celkový počet účastníků dnešních demonstrací policie odhadla na 22.000. Asi 2500 protestujících prošlo pařížskou třídou Champs-Elysées, kde byla zastavena doprava. Macronovu celonárodní debatu označili shromáždění za "kouřovou clonou", která má Francouzům zastřít prezidentovo zaměření na obchod.

Celkem se dnes ve francouzské metropoli vydaly do ulic čtyři průvody, které se sešly na náměstí Bastily. Policie tam podle agentury AFP zasahovala slzným plynem a vodními děly proti radikálním demonstrantům, kteří na strážce pořádku házeli rozbitý městský mobiliář. Zadrženo bylo 22 výtržníků.

LAST: For the 11th weekend in a row, violence breaks out between #GiletsJaunes protesters and police across #France. pic.twitter.com/tiCk6A0in9