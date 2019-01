Nejen ženská obřízka. Afričané v Británii šíří další brutální praktiku

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Cestování časem existuje? Byl jsem v roce 2049 a vím, co se stane, tvrdí mladík

V některých afrických státech, odkud praktika žehlení prsů pochází, je považována za opatření vůči sexuálními obtěžování ze strany mužů. Podobně, jako v případě ženské obřízky však přináší zdravotní a psychické důsledky. Nyní se podle aktivistů, kteří se snaží na problematiku upozorňovat, šíří i v komunitách ve Velké Británii.

Podle deníku Guardian bylo v poslední době zaznamenáno několik desítek takových případů. Margaret Nyuydzewira, která vede skupinu Came Women and Girls Development Organisation (Cawogido), odhaduje, že tento zákrok ve Velké Británii podstoupilo přinejmenším 1000 žen a dívek. Žádná oficiální data však nejsou dostupná.

„Obvykle se to odehraje ve Velké Británii, na rozdíl od ženské obřízky, která se provádí spíše v zahraničí,“ sdělila deníku další aktivistka, která si nepřála být jmenována. „Někdy to dělají jednou týdně, někdy jednou za dva týdny, podle toho, jaké jsou výsledky.“ Žehlení prsů tradičně provádějí ženy z blízkého rodinného kruhu. Většinou to bývá matka, teta nebo babičky konkrétní dívky.

Doktoři a oběti považují praktiku za týrání dětí. Podle odborníků trpí takové dívky často psychickými i fyzickými následky. Mezi ty patří například zjizvení tkáně či různé formy deformace, infekce, neschopnost kojit nebo rozbujení rakoviny.

Leyla Hussein, která pochází ze Somálska a je aktivní v kampani proti ženské obřízce, s některými z postižených žen hovořila. „Všechno to byly Britky, britské občanky,“ řekla pro The Guardian.

Policie prý zatím žádná obvinění související s touto praktikou nevyšetřovala, předpokládá však, že k ní dochází. „Trestní stíhání je velmi důležité,“ řekl deníku Allen Davis z Metropolitní policie. „Lidé si musejí uvědomit, co tato praktika ve skutečnosti je – týrání dětí.“

Podle dobrovolníků, kteří pracují v prostředí africké diaspory, se však tomuto „šířícímu se problému nevěnuje dostatečná pozornost“. Nečinnost kritizují také někteří zákonodárci. „Překvapuje mě, že policie a další autority přinejmenším nevyčleňují prostředky, které jsou pro vypořádání se s tímto hrozivým fenoménem zapotřebí,“ řekl člen Sněmovny lordů Alex Carlile.

Britská vláda je podle svého vyjádření „absolutně zavázána“ tomu praktiku vymýtit. Podle aktivistů a sociálních pracovníků se však tento závazek v praxi příliš neprojevuje. „Nic z toho nevzešlo – nic!“ tvrdí další členka Cawogido Geraldine Yenwo. „Mluví se o vynucených sňatcích a násilí na ženách a dívkách, ale nikdo nikdy nezmíní žehlení prsů.“

Podle této aktivistky, která se v mládí sama stala obětí praktiky, je problém i v tom, že se Britové obávají ukázat na problém, jenž je vnímán jako „kulturní zvyk“. „Pokud kulturní zvyk zraňuje děti … pokud někdo, ať už veřejně nebo tajně, ubližuje malým dívkám, měl by být veden k odpovědnosti.“