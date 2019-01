Osud Severního Irska po brexitu? Na hranici se protestovalo, v Belfastu rokovalo

Akci zorganizoval spolek Hraniční komunity proti brexitu, který podle serveru BBC chtěl touto cestou vyslat "jednoznačný signál", že místní lidé nebudou změnu hraničního režimu tolerovat.

Takzvaný protokol o Irsku a Severním Irsku v připravené dohodě o brexitu stanoví, že pokud se nenajde lepší řešení, obnovení hranice mezi těmito dvěma územími se po přechodném období brexitu odvrátí vytvořením společného celního prostoru EU s Británií.

Část britských politiků v takovém scénáři vidí snahu EU trvale připoutat Británii ke svým strukturám a Dolní sněmovna dohodu připravenou britskými a unijními vyjednavači tento měsíc odmítla. Termín britského odchodu z evropského bloku - 29. březen - se nicméně nezměnil.

V severoirském Belfastu se dnes konala za účasti irských politiků a aktivistů konference nazvaná "Po brexitu", jejíž účastníci debatovali o budoucnosti Irska po odchodu Spojeného království z EU.

Šéfka severoirské republikánské strany Sinn Féin Mary Lou McDonaldová na konferenci prohlásila, že pokud by došlo k brexitu bez dohody, mělo by být v Severním Irsku uspořádáno referendum o setrvání ve svazku Spojeného království.

Speaking at today's Brexit protest, Sinn Féin leader @MaryLouMcDonald said in the event of a crash Brexit, the Irish government must make arrangements for a referendum on Irish unity #Brexit #UnityRef pic.twitter.com/7jebqoFDOa