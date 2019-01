Fico ústavním soudcem? Ve slovenském parlamentu vyvstal závažný problém

— Autor: ČTK

Pochybnosti ohledně splnění jedné z hlavních podmínek pro kandidaturu slovenského expremiéra Roberta Fica na soudce slovenského ústavního soudu by mohly zkomplikovat připravované hlasování sněmovny. Ta má vybrat kandidáty, z nichž by pak prezident Andrej Kiska zvolil požadovaný počet nových členů vrcholné soudní instituce. Předseda parlamentu Andrej Danko dnes večer oznámil, že až do vyjasnění situace kolem Fica nebude možné v parlamentu o kandidátech hlasovat. Volba je zatím naplánována na příští týden a většině současných ústavních soudců končí funkční období v únoru.