Protesty žlutých vest byly divoké: Jeden z lídrů vážně zraněn, střet s policii vysílal živě

V Paříži zasahovala policie především na náměstí Bastily, kde se sešly čtyři různé průvody. Radikální demonstranti na členy bezpečnostních sil házeli kameny, policisté proti nim zakročili slzným plynem a vodními děly.

Střety se odehrály i v dalších městech jako v západofrancouzském Nantes či v Montpellier na jihu země, kde jednoho z policistů zranilo "pyrotechnické zařízení".

Jeden z výrazných představitelů hnutí žlutých vest Jérôme Rodrigues byl v sobotu vážně raněn, do oka jej podle jeho právního zástupce zasáhl gumový projektil. "Je v šoku. Utrpěl tělesné postižení na celý život. Je to tragédie pro něj i jeho rodinu," řekl Philippe de Veulle televizi BFM a dodal, že jeho klient bude policii žalovat.

Rodrigues, jehož na facebooku sleduje 50.000 lidí, před střetem s policií živě přenášel pomocí sociální sítě protest v Paříži. V nemocnici byl uveden do umělého spánku. Řekl, že ho zasáhla i další kontroverzní zbraň pořádkové policie - u nohy mu prý vybuchl speciální zásahový granát.

Yellow Vest 'leader' seriously injured and could lose an eye after reportedly being hit in the face with a grenade or 'flashball' launched by the French police: pic.twitter.com/e80UOk9Thv #giletsjaunes