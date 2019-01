Žlutá vlna opadá, protesty ve Francii přitáhly méně lidí než minulý víkend

V Paříži zasahovala policie především na náměstí Bastily, kde se sešly čtyři různé průvody. Radikální demonstranti na členy bezpečnostních sil házeli kameny, policisté proti nim zakročili slzným plynem a vodními děly.

Střety se odehrály i v dalších městech jako v západofrancouzském Nantes či v Montpellier na jihu země, kde byl jeden z policistů zraněn "pyrotechnickým zařízením".

The chaos in France hasn't just been confined to the big cities. These shocking scenes are reportedly from Évreux, a medium-sized town of around 50,000 people in Normandy: pic.twitter.com/ZkUva6iHsd #GiletsJaunes