Osudy přeživších holokaustu: Dívka unikla smrti díky doporučení nacistického lékaře

"Do Osvětimi jsme byly deportovány v roce 1944. Na selekci jsme šly s mojí sestrou, která měla dvě děti. Sestra nesla svou 3,5letou dceru a já jsem měla jejího 1,5ročního syna a spolu jsme šly směrem do krematoria, což jsme v tu chvíli samozřejmě nevěděly. Chtěly jsme jen zůstat spolu," říká Oschitzkiová.

WE REMEMBER THEM ALL

Jews:

6,000,000

Soviets (including Jews):

10,000,000

Poles (non-Jewish):

1,800,000

Serbs:

312,000

Disabled:

250,000

Romani:

220,000

Homosexuals/Criminals

70,000+

