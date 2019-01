Princ Philip zranil při autonehodě ženu, teď dostala "milý dopis" z paláce

Princ Philip (97) se zraněné ženě omluvil a uvedl, že auto, v němž jela, neviděl, protože ho oslnilo slunce. Ženě také popřál brzké uzdravení.

Fairweatherová krátce po nehodě listu Sunday Mirror řekla, že ji mrzí, že se princ neomluvil. Nyní dopis komentovala s tím, že "byla velmi příjemně překvapena". "Je velmi milé, že se podepsal jen Philip, a ne formálním titulem," uvedla.

Now this woman has had her 10 minutes of fame, hopefully her, and her wrist, will vanish back into obscurity. She's milked this from start to finish, unlike the driver, who showed class. 'Duke apologises for crash that injured two women near Sandringham' #Philip pic.twitter.com/86NcbEaNKe