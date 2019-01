Konec spekulací: Malého Juléna ze studny zabil rychlý volný pád

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Dvouletý hoch spadl do více než stometrové šachty 13. ledna. Od té doby probíhala složitá záchranná operace, při níž museli záchranáři vyvrtat paralelní šachtu a následně tunel, kterým by se k Julenovi mohli dostat. Studna, do níž se zřítil, je totiž široká pouhých 25 centimetrů.

Na operaci se podílelo zhruba 100 lidí. Když se v sobotu k chlapci konečně prokopali, bohužel zjistili, že nežije. Zástupce vlády v sobotu informoval, že hoch pravděpodobně zemřel přímo v důsledku pádu. „Pozice těla naznačuje, že to byl volný pád do hloubky 71 metrů, kde bylo nalezeno,“ citoval deník El País Alfonsa Rodrígueze Goméze de Celis.

„Byly provedeny lékařské testy a doufáme, že první výsledky dostaneme ještě dnes,“ řekl v sobotu dále novinářům. Zároveň byla nařízena soudní pitva, která by měla potvrdit příčinu smrti. Její výsledky lékaři předají soudci, který má případ na starost.

Podle chlapcova otce, který se v době pádu nacházel od studny asi pět metrů, byl chvíli poté slyšet pláč. Později se však již neozval. Rodina i záchranáři nicméně stále doufali, že se podaří Juléna zachránit.

Prvotním snahám však bránila vrstva zeminy, která chlapce pokrývala. Tu se záchranářům nedařilo odstranit. Vládní vyslanec v sobotu sdělil, že se pravděpodobně uvolnila v důsledku chlapcova pádu. Pod chlapcem byla další vrstva materiálu, na níž se tělo zachytilo. Celková hloubka šachty měří 110 metrů.

Šachta byla podle deníku El País vyhloubena bez patřičného povolení od místních i regionálních úřadů. Vyšetřovatelé nyní zjišťují, jak k neštěstí došlo a kdo je za ně zodpovědný. Podle výpovědi některých svědků nebyl otvor dostatečně zabezpečen, přestože firma, která vrt prováděla, tvrdí opak.