Le Penová lituje brexitu, chtěla by Británii zpět do "reformované EU"

"Británie si odhlasovala odchod z EU, nikoli odchod z Evropy," řekla předsedkyně nacionalistické a protiimigrační strany Národní sdružení. "Budoucnost patří alianci evropských národů a Británie se může vrátit. Volba by měla být mezi brexitem a členstvím v reformované EU," konstatovala Le Penová.

“#Britain voted to leave the #EU —it did not vote to leave #Europe”, noted Marine #LePen. “An alliance of European nations will be the future and the #UK could come back. The choice should be between leaving and staying in a reformed EU”/ #Brexit #populismhttps://t.co/C2j2U36Pzf