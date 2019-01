Rozruch v Osvětimi: Na výročí osvobození koncentračního tábora dorazili nacionalisté

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Desítky stoupenců polské krajní pravice se dnes shromáždily u bývalého nacistického koncentračního tábora v Osvětimi v době, kdy se tam konala připomínka 74. výročí osvobození tábora sovětskou armádou. V areálu tábora, který je dnes muzeem, se obě skupiny nedostaly do kontaktu. Podle agentury Reuters to je poprvé, co polští ultranacionalisté podobnou demonstraci při této příležitosti uspořádali.