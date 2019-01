Orbán vzdoruje USA: Odmítá podpořit nátlak na Rusko a Čínu, chce být neutrální

Maďarsko chce podle WSJ nadále přispívat k vojenským kapacitám NATO a oceňuje bezpečnost, kterou mu členství v alianci skýtá. Vysoce postavený maďarský vládní činitel ale deníku řekl, že Orbán kategoricky odmítl požadavek USA, aby Maďarsko důrazněji čelilo vlivu Moskvy a Pekingu v Evropě.

