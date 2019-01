Do Bavorska se chtělo dostat 5000 uprchlíků, rušno je i na hranici s Českem

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Životně důležitý vitamin D. Co dělat, když slunce nestačí?

Le Penová lituje brexitu. Chtěla by Británii v "reformované" EU

Od ledna do října 2018 zaznamenala v Bavorsku spolková policie, která je zodpovědná za ochranu hranice, více než 12.300 případů pokusů o nelegální překonání hranice. Přes 5000 migrantů přímo na hranici zabránila ve vstupu do země, zhruba 5400 jich zadržela a předala německým úřadům. Zhruba sedm desítek lidí policie deportovala nebo s nimi zahájila jiná právní řízení.

Nejčastěji se do Německa chtěli přes Bavorsko dostat Nigerijci a Afghánci následovaní Turky, Iráčany a Syřany.

Celkem v 1077 případech spolkoví policisté zaznamenali porušení zákona o pašeráctví lidí. Převáděči nejčastěji organizovali nelegální přechod hranice z Rakouska (732 případů), výrazně méně často pak z Česka (107 případů). Sto třicet případů porušení protipašeráckého zákona zaznamenala policie na letišti v Mnichově. Nejčastěji pocházeli pašeráci ze Srbska, Sýrie, Pákistánu, Turecka a Rumunska.

Další německý list Rheinische Post dnes informoval, že po celém Německu policie od loňského ledna do listopadu odhalila 7943 migrantů bez oprávnění ke vstupu do země ve vlacích a 6066 v dálkových autobusech. Takové v tomto případě pocházeli migranti nejčastěji z Nigérie a Afghánistánu. Nejčastěji byli migranti, kteří do země vjeli nelegálně, zadrženi po přejetí přísně střežené rakousko-německé hranice (přes 6100 osob).

In Österreich als Flüchtling anerkannt - in Deutschland als Schleuser angezeigt: https://t.co/2mFJuf7XzO Bei #Grenzkontrollen auf der Intnalautobahn hat die #Bundespolizei #Rosenheim einen Iraner verhaftet, der drei Landsleute illegal über die Grenze gebracht haben soll. *RO pic.twitter.com/2eIldUKBXa — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) 22. ledna 2019

Na česko-německé hranici jich bylo zadrženo 519. Více migrantů než po překročení hranice s Českem, zadržela spolková policie například i na francouzské či švýcarské hranici, méně naopak na polské.

Ze statistky, které poskytlo v polovině ledna ČTK německé ministerstvo vnitra, nicméně vyplývá, že počet běženců, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, se loni zvýšil. U většiny ostatních sousedních zemí přitom Německo zaznamenalo pokles.

Zatímco mezi lednem a listopadem 2017 spolková republika na svém území zachytila 3547 uprchlíků, kteří do země nelegálně vstoupili z Česka, loni jich za stejné období bylo už 3931. Tento údaj se týká jak záchytů u hranice Česka s Bavorskem, tak se Saskem.