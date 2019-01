Je fotbalista Sala naživu? Jeho rodina bude pátrat po letadle na vlastní pěst

Stroj s pilotem Davidem Ibbotsonem a osmadvacetiletým Salou zmizel poblíž jednoho z Normanských ostrovů nedaleko francouzského pobřeží. Argentinský útočník se byl rozloučit se spoluhráči v Nantes, odkud přestoupil do Cardiffu za 15 milionů liber (436 milionů korun), což je nejvyšší přestupová částka v historii tohoto klubu Premier League. V pondělí se vracel, aby se v úterý poprvé připojil k týmu na tréninku.

📝 A Go Fund Me page has been created for people to donate, to continue the search for Emiliano Sala & Pilot Dave Ibbotson.



💰 Over €260k has been raised in just over a day.



🇫🇷 PSG's Adrien Rabiot has donated €25k and Dimitri Payet has donated €10k.



👏 Incredible gestures.