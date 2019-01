Slovák, který brutálně ukopal Filipínce, promluvil. To, co před útokem vypil, by člověka zabilo

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Životně důležitý vitamin D. Co dělat, když slunce nestačí?

Filipínec Henry John Serafica Acorda žil v Bratislavě několik let. Pracoval zde v počítačové firmě a podle všeho to byl bezproblémový šestatřicetiletý muž.

V osudnou noc ho nad ránem v Obchodní ulici v Bratislavě napadl Juraj H., boxer, před kterým se Filipínec snažil bránit dvě kamarádky. Nejprve mu Juraj dal ránu pěstí do obličeje, až zůstal Henry klečet na zemi.

Poté k němu Juraj přistoupil a brutálně jej kopnul do hlavy. Henry se skácel k zemi a už se neprobral. V nemocnici utrpěným zraněním podlehl.

Juraj Hossu, kterému hrozí až 12 let za mřížemi, ale tvrdí, že Filipínce považoval za agresora, a proto ho napadl. "Myslel jsem si, že Henry chce nějak škodit tím dívkám, považoval jsem ho za pasáka," popsal útočník dnes u soudu svou verzi.

Dodal, že osudný kop do hlavy cizince viděl až na videu."Nejsem žádný agresor, ale slušný člověk, který udělal velkou chybu," tvrdí. Sám ale přiznal, že před činem spořádal obrovské množství prášků a alkoholu.

Podle svých slov totiž vypil asi dvacet piv a deset pohárků vodky a pozřel několik tablet lexaurinu. Takové množství a tato kombinace by u mnoha přitom způsobila otravu alkoholem.

Osudným se pro Filipínce stal kop do hlavy, na rozdíl od předchozích informací ale u soudu zaznělo, že tím útok ani zdaleka neskončil. Alkoholem posílený útočník totiž Henryho mlátil dál, zatímco ten už umíral v tratolišti krve.

Slovák je nyní obviněn ze zabití, s čímž ale nesouhlasí. U soudu nepopřel skutek, který se stal, ale popírá právní kvalifikaci. Tím si ale u soudu přitížil, protože podle něj tak svůj čin nepřiznal.

Šokující útok otřásl celým Slovenskem nejen díky své brutalitě, ale i díky postupu úřadů. Policie totiž Juraje H. po útoku zadržela, okresní prokurátor ale tehdy neviděl důvod, aby zůstal ve vazbě, a tak útočníka den před Filipíncovou smrtí pustil na svobodu.

Případ ale vyvolal rozhořčení veřejnosti. "Juraj H. způsobil těžká zranění Filipínci Henrymu, který jim následně podlehl. A to vše jen proto, že chtěl obtěžovat děvčata a ten 'zlý imigrant' mu to nedovolil? Kde jsou teď (krajní nacionalisté) Kotlebovci? Anebo když útočí Slovák, tak je to v pořádku?" uvedl například jeden diskutující na sociální síti.

Ozvali se i politici, ve vládě i v opozici. "Nelze tolerovat, že vrazi smějí svobodně chodit po našich ulicích," uvedl premiér Peter Pellegrini. "To jsou velmi špatné signály pro naši společnost. S vrahem nemůžeme mít slitování a spravedlnost musí zasáhnout okamžitě," dodal.

Generální prokuratura ale na oplátku ostře kritizovala politiky, kteří kromě jiného tvrdili, že prokuratura v případu postupovala nejprve nesprávně. "Je smutné, že jejich reakce přicházejí po týdnu a připomínají spíše 'závody', kdo dříve a více toto téma zneužije," napsal v prohlášení slovenský generální prokurátor Jaromír Čižnár.