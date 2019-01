Divoký brexit? Británie okamžitě zruší volný pohyb občanů zemí EU

Pro přechodné období budou občané těchto zemí spolu se svými rodinnými příslušníky moci jezdit do Spojeného království na návštěvy a za účelem studia nebo práce ve stejném režimu jako dosud. Pro pobyty delší než tři měsíce si však občané těchto států už budou muset zažádat o přechodný pobyt. V případě, že budou chtít v Británii zůstat déle než tři roky, budou muset podat žádost již podle nového imigračního systému, který bude spuštěn v roce 2021 a který bude založen na odborné kvalifikaci.

Ministr vnitra Javid uvedl, že Británie tak "poprvé za desítky let získá plnou kontrolu" nad svou hranicí a že "jednou pro vždy" ukončí režim volného pohybu s EU. Naplní tak podle něj referendum o brexitu z roku 2016.

The Immigration Bill I brought before the Parliament today is essential to end free movement, control our borders, and give full protection to Irish citizens in the UK. By voting against it Labour have shown - once again - they are firmly on the side of uncontrolled immigration