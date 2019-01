Macron chystá „novou etapu" proměny Francie. Jak bude vypadat?

Nárůst popularity o 4 procenta, styl zůstává stejný

Uplynulých deset dní od zahájení „velké rozpravy" si francouzský prezident polepšil ve výzkumech veřejného mínění. Podle agentury BVA se nyní pohybuje na 31 procentu, což je nárůst o čtyři procentní body. Jiná agentura Ifop ovšem přišla s výzkumem, v němž dva ze tří Francouzů tvrdí, že prezident nezměnil svůj „styl vládnutí".

„Okamžik, který nyní prožíváme, beru velmi vážně," vyjádřil se Macron na palubě letadla. „Ještě dnes nevím, co to přinese, ale vím, že z toho vyvodím hluboké důsledky," pronesl. Nepůjde, jak upřesnil, pouze o nějaké „technické způsoby". „V příštích týdnech a měsících z toho vzejdou pevná odhodlání, která se promítnou do různých oblastí. Vidím to jako novou etapu v transformaci země," doplnil.

Ačkoliv hnutí „žlutých vest", jež svůj počátek odvozuje od 17. listopadu minulého roku, a jejichž jedenáctá manifestace se odehrála minulou sobotu, odmítá Macronem navrhovanou „národní rozpravu", on sám v ní vidí stále smysl: „Cílem velké rozpravy je dát rámec hněvu a odporu." Jestliže se podle něj sráží různé druhy hněvu, jež se stávají „pretextem k násilnostem", nic se nemůžete v demokracii vytvořit, dojde pouze k „oslabení".

Lidská práva a zbrojní zakázky

V Egyptě, kde zahájil oficiální návštěvu byl před francouzským prezidentem rozvinut červený koberec. Ozývaly se rány z děla, zněly hymny a jeho protějšek prezident Abd al-Fattáh as-Sísí, působil spokojeně. Francouzská televize BFM hlásí, že Macron s egyptským prezidentem hodlá podepsat 30 obchodních smluv v úhrnu téměř jedné miliardy euro.

„Cílem těchto dohod je diverzifikace francouzské obchodní nabídky, která podle Emmanuela Macrona zůstává příliš nízká, přičemž Francie je pouze jedenáctým partnerem Egypta, třetím africkým trhem s výrazným růstem, který dosahuje 100 miliony obyvatel," připomíná BFM TV. Francie, která kritizuje stav lidských práv v Egyptě, je zároveň třetím největším klientem v oblasti zbrojního průmyslu.