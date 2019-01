Německá policie vloni zadržela 14 000 imigrantů

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Životně důležitý vitamin D. Co dělat, když slunce nestačí?

Podle německých regionálních novin Rheinische Post zadržela německá federální policie v roce 2018 více než 14 000 imigrantů, kteří se snažili do země dostat vlaky a autobusy.

Tvrdí to vnitřní policejní zpráva, do které mohli novináři nakouknout. Téměř 8000 migrantů přijelo do země v autobusech a více jak 6000 ve vlacích.

Nejčastěji pocházeli z Afghánistánu, Nigérie, Iráku, Sýrie a Turecka. Zhruba šest tisíc lidí cestovalo do Německa ze sousedního Rakouska. To je také zároveň hranice s nejvyšším počtem ilegálních pokusů o přechod. Hned rakouské hranici se nejvíce pokusů odehrálo na francouzské a švýcarské hranici.

Německo již dříve zavedlo regulaci, podle níž musí autobusové dopravní společnosti svým pasažérům kontrolovat pasy a povolení k pobytu předtím, než překročí hranice.

Tuto praxi však soudně napadly dvě společnosti a Evropský soudní dvůr nyní rozhodl, že Německo, jakožto člen Schengenské dohody, nesmí po autobusových dopravcích kontroly vyžadovat.

Rozhodnutí ještě musí přezkoumat německý Federální administrativní soud, avšak podle stanice Deutsche Welle bude praxe kontrol přeshraničních autobusových linek ztížena.