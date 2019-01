Britští poslanci mohou kvůli dětem hlasovat v zastoupení, projekt se otestuje na brexitovém plánu B

"Hlasování v zastoupení bude umožněno poslancům, kteří nejsou přítomni v Dolní sněmovně z důvodu porodu, péče o kojence či čerstvě adoptované dítě nebo těm poslankyním, které samovolně potratily," stojí v prohlášení dolní komory britského parlamentu.

Budou-li chtít využít nové možnosti, musí britští zákonodárci včas vybrat některého ze svých kolegů, kterého pověří hlasováním namísto nich. Důvodnost žádosti o zastoupení bude muset také potvrdit předseda Dolní sněmovny.

Pilotní projekt, který po roce fungování poslanci zhodnotí a rozhodnou, zda jej prodlouží, vstoupil v platnost v den klíčového hlasování o dalším postupu na cestě k odchodu Británie z Evropské unie.

V polovině ledna odložila těhotná labouristický poslankyně Tulip Siddiqová o několik dní porod císařským řezem, aby se mohla zúčastnit hlasování o brexitové dohodě, kterou vláda premiérky Theresy Mayové vyjednala v Bruselu.

V minulosti v takovýchto případech fungovalo takzvané párování, kdy se mohli poslanci dohodnout s kolegy z opačného tábora. Ani jeden z nich se pak hlasování nezúčastnil. Loni v červenci nicméně jeden z konzervativních poslanců párovací dohodu porušil. Siddiqová proto podle svých slov nevěřila, že by jí tentokrát konzervativci dodrželi a rozhodla se porod odložit.

I believe I will be the first MP to vote by proxy tomorrow! I’ve asked @vickyfoxcroft to do the honours. Thank you to the Speaker, @andrealeadsom @HarrietHarman @joswinson & others. Raphael & I are so grateful that I can represent my constituents in these important votes. pic.twitter.com/YgBa4WeV0d