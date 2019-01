Lidové povstání žlutých vest? Tohle není tvoje Francie, tohle je naše Francie, vzkazují Macronovi

„Po čtyřhodinové operaci nemám jistotu, že ještě někdy uvidím a že jsem nepřišel o oko," uvedl v dojemném vzkazu, v němž poděkoval všem, kteří ho podporují, posílají mu dárky a chodí za ním před nemocnici. Se vztyčenou pěstí na adresu prezidenta Emmanuela Macrona uzavřel: „Manu, tohle není tvoje Francie, tohle je naše Francie!"

zdroj: YouTube

Lidový „výjimečný stav" za oběti „válečných zranění"

Na rozdíl od Érica Droueta, nechce sám Rodrigues vyvolávat v Paříží ani ve Francii „občanské povstání", nýbrž předat „mírový vzkaz". Na další sobotní manifestaci chce ale opět být přítomen, pokud mu to zdravotní stav umožní. Mluvčí hnutí „žlutých vest" Drouet ve své první reakci na Rodriguezovo zranění v sobotu večer oznámil „lidový výjimečný stav" a vyzval k „povstání (...) všemi užitečnými a nezbytnými prostředky, aby nebyl již nikdo více obětí válečných zranění".

Na profilu La France en colère!!! (Rozhněvaná Francie!!!) vyzval k potrestání tohoto „zbabělého aktu". Podle svědectví a videozáznamů policie použila dvě rány projektily a ofenzivní kulovitý granát DMP, aniž by bezprostředně hrozilo nějaké nebezpečí nebo konfrontace. Granát exploduje tak, že vystřeluje 18 projektilů o 9 gramech rychlostí 129 kilometrů/hod. Způsob jeho použití „koulením" má za cíl zasáhnout zejména nohy manifestantů.

Tajemník ministra vnitra Laurent Nuñez popírá, že by Rodrigues byl zasažen projektilem LBD. Připustil ovšem, že policie použila právě granáty, přezdívané také jako „vosí hnízdo", a jedna část z tohoto vybuchlého granátu mohla zasáhnout Rodriguesovo oko. Incident nyní vyšetřuje Všeobecná inspekce národní policie (IGPN), tedy „policie policie".

Podle prvních informací, jež zveřejnil týdeník Marianne, došlo patrně ke špatném použití granátu „horem", jako je tomu v případě „slzotvorných" granátů. Policista měl být součástí jednotky oddělení „rychlé akce" (DAR), kteří se pohybují od začátku prosince na operativních místech obvykle v civilu, vybaveni přilbami a neprůstřelným „protekčním oblečením" jako součást „antikriminálních brigád".

„Policie policie" vyšetřuje použití granátů

Ministr vnitra Christophe Castaner oznámil, že výroky Érica Droueta, jež vyzývají k „povstání", by měly být řešeny soudně. „Co to znamená ´všemi užitečnými a nezbytnými prostředky´? Pétanquové koule již na policii byly házeny, to se již stalo. Dlažební kostky, to se již stalo. Molotovovy koktejly, také," sdělil v televizním vysílání BFMTV. Na otázku, jak posuzuje prostředky, jež byly použity proti Rodriguezovy, ministr upřesnil, že probíhá šetření. „Pokud došlo (ze strany policie) k nějaké chybě, bude potrestána," zdůraznil ministr.

Christophe Castaner sur la blessure de Jérôme Rodrigues: "s'il y a une faute, elle sera sanctionnée" pic.twitter.com/vAT3cSGZ6G — BFMTV (@BFMTV) 29. ledna 2019

Podle policejního zdroje, jež cituje týdeník Marianne, mohlo dojít ke špatnému užití nejen při házení, ale i v parametru vzdálenosti, neboť granát byl použit patrně „pouze dva, tři metry" od svého cíle. Podle „policie policie" z IGPN, která předala svou zprávu prefektuře tento víkend, použila policie na náměstí Bastilly, kde došlo ke srocení, celkem 18 střel LBD v průběhu sobotního odpoledne, zejména kolem 17.30 hodiny, tedy již po zranění Rodrigueze, který byl zasažen již kolem 16. 45 hodin. Podle policejní prefektury bylo předvedeno 34 osob z celkového počtu 66 zadržených.

Vyšetřování by mělo objasnit také další skutečnost, totiž zda granát DMP mohou používat speciální „rychlé jednotky". „Jejich úkolem není používat granáty, to by mělo zůstat úkolem mobilních jednotek, oni by měli předvádět", tvrdí pro Marianne bezpečnostní expert, kterého redakce kontaktovala. Koordinace mezi jednotkami byla podle týdeníku „poněkud zmatečná".

Minulou sobotu manifestovalo po celé Francii již jedenáctou neděli od 17. listopadu loňského nějakých 69 000 lidí, což je oproti 84 000 v předchozích dvou sobotách poměrně méně. Jedná se ale o první pokles po trendovém lednovém nárůstu po Novém roku.

Největšího počtu dosáhli manifestanti, kteří nárokují sociální požadavky široké škály (snížení daní, pohonných hmot, ale i lidová referenda a snížen í platů funkcionářů) na počátku 17. listopadu (287 710), koncem listopadu (166 000) a dvakrát za sebou v prosinci loňského roku. Tehdy po sobě dva víkendy shromáždilo na 136 000 lidí.