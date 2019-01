Zákaz vylodění uprchlíků? Neziskovka Sea Watch žene Itálii k soudu ve Štrasburku

"Vylodění migrantů? Pouze v případě, že se vydají do Nizozemska, pod jehož vlajkou loď Sea Watch pluje, anebo do Německa, kde sídlí nezisková organizace," napsal dnes italský ministr vnitra Matteo Salvini, šéf protiimigrační strany Liga, z jehož popudu Itálie loni v červnu uzavřela přístavy humanitárním lodím. Nizozemsko v pondělí požadavek Itálie odmítlo.

"Jsme toho názoru, že došlo k porušení zákona jako v případě (lodi) Diciotti. Migranti jsou na lodi Sea Watch protizákonně zadržováni a podle nás (vláda) učinila i další svévolné a protizákonné kroky," odůvodnil podání žaloby proti vládě Matteo Orfini z PD.

Speciální tribunál, který se zabývá kauzami spojenými s členy vlády, dospěl navíc minulý týden k závěru, že Salvini by měl být souzen za to, že loni v srpnu odmítl nechat vystoupit přes 150 migrantů z lodi Diciotti na Sicílii. Konečné slovo k tomu, zda šéf Ligy stane před soudem, bude mít Senát.

A migrant onboard the ship has a psychological breakdown, after 11 days stranded on the sea the mental status of people onboard the Sea Watch 3 is becoming an issue. @seawatch_intl #SeaWacht pic.twitter.com/CvsDqjptjN