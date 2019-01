Francie si nebezpečně zahrává? Vláda organizuje návrat džihádistů ze Sýrie

Do Francie by se mělo podle BMFTV v následujících několika týdnech vrátit asi 130 mužů a žen, kteří se v minulosti přidali k teroristické organizaci Islámský stát (IS) v Sýrii. "Někteří se již vrátili a byli uvězněni, známe je. Ti, kteří se teprve vrátí, poputují rovněž do vazby," zdůraznil ministr vnitra.

Je le dis de façon très simple, très claire et très nette : s'il y a des Français sur place, et s'ils doivent être expulsés, on sait où ils sont et de qui il s'agit.

S'ils posaient le pied en France, ils seraient immédiatement arrêtés et jugés. pic.twitter.com/U5uHInevcs — Christophe Castaner (@CCastaner) 29. ledna 2019

Osoby, které by se měly nyní vrátit do Francie, jsou podle BFMTV v současnosti zadržovány pod dohledem kurdských milic na východě Sýrie.

Francouzské úřady se ale obávaly, že by se džihádisté po avizovaném stažení amerických sil mohli dostat na svobodu a případně se nepozorovaně vrátit do Francie. Proto se je rozhodly samy převézt do vlasti a postavit před soud.

Francouzi tvořili největší skupinu zahraničních bojovníků původem z Evropy, kteří se k Islámskému státu (IS) v Sýrii přidali.