Hnutí žlutých vest se zvrtlo: Šíří nenávist, extremismus a konspirační teorie

Protesty doprovázejí střety mezi účastníky a pořádkovou policií. Úřady se obávají, že ústředí hnutí ovládli extrémisté a hrozí návrat do temných období francouzské minulosti.

V sobotu se k novináři, který v Paříži natáčel jinak klidný průvod, přitočil muž ve žluté vestě, homofobně jej osočil a dodal: "Pracuješ pro Židy." Nikdo z davu se k němu sice nepřipojil, ale také mu nikdo neodporoval.

Pozitivnějším znamením bylo neplánované setkání skupiny žlutých vest s "lidským řetězem", který si v centru Lyonu připomínal oběti holokaustu. Většina rozbouřených demonstrantů nakonec za oběti držela minutu ticha.

A grenade hits the anti-riot police during last #giletsjaunes protests in #Paris , Place de Bastille. #France #Macron pic.twitter.com/TTNVO8N6HG

Účastníci jednoho z prvních průvodu žlutých vest, který se konal v Paříži v listopadu, nesli francouzské vlajky a skandovali "Tohle je náš domov" - dvojsečný slogan, který zpravidla zaznívá na shromážděních krajně pravicového Národního sdružení. Zatímco jeho vůdkyně Marine Le Penová v heslu spatřuje "projev lásky" k Francii, kritici v něm slyší protiimigrační podtóny.

V prosinci skupina žlutých vest ukázala v pařížské čtvrti Montmartre antisemitský pozdrav. Zpívali přitom píseň, jejíž původce, komik Dieudonné M'Bala M'Bala, byl několikrát odsouzen za rasismus a antisemitismus. Gesto rukou a píseň se nazývají "la quenelle". Zatímco posunek je variací nacistického pozdravu, v písni se naráží na sionistické spiknutí. Dieudonné oboje označuje za protisystémové symboly.

#YellowVests so white?



Why are France's minorities hesitant to join the #GiletsJaunes movement? https://t.co/EBm5SDXyyi pic.twitter.com/ZGyBg9S0t6