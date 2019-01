Drama v britském parlamentu? Poslanecké návrhy mohou rozpoutat peklo

Plán vypustit pojistku z brexitové dohody předložil vlivný předseda skupiny konzervativních poslanců Graham Brady a podporu mu dnes v Dolní sněmovně vyjádřila i premiérka Theresa Mayová. Šlo o poměrně mimořádný krok, neboť předsedkyně vlády tím v podstatě argumentovala proti části dohody s EU, kterou sama dojednala. Dříve navíc uváděla, že bez pojistky zajišťující volnou hranici mezi Irskem a Severním Irskem se dohoda o brexitu neobejde.

Návrh získal kromě podpory vlády také přízeň poslanců severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) a mnoha euroskeptických konzervativců, ovšem i pouhá hrstka rebelů z Konzervativní strany jej může odsoudit k neúspěchu. Zároveň se dá očekávat, že na požadavek nahradit severoirskou pojistku mlhavými alternativními mechanismy by EU nereagovala vstřícně.

Hlasovací blok začne v Dolní sněmovně ve 20:00 SEČ a Bradyho návrh přijde na řadu jako poslední. Na čtvrtém místě aktuálního programu je plán labouristické poslankyně Yvette Cooperové, který má podporu opozičních stran i některých konzervativců. Pokud by byl přijat, uložil by vládě umožnit 5. února hlasování o alternativním zákonu stanovujícím podobu brexitového procesu. Tento zákon by zase vládu nutil usilovat o odklad odchodu z EU, kdyby do 26. února nebyla schválena dohoda o jeho podmínkách.

Jakýmsi doplňkem k návrhu Cooperové je opatření z dílny konzervativce a bývalého generálního prokurátora Dominica Grievea, který rovněž podporují představitelé vícero stran. Požaduje, aby v únoru a v březnu vždy jeden den v týdnu neplatilo pravidlo, že vládní návrhy mají v parlamentu přednost před těmi od řadových poslanců. To by vytvořilo prostor k projednání nejrůznějších variant pro další směřování britského odchodu z Unie.

Schválenými pozměňovacími návrhy k vládní strategii pro další postup se kabinet nemusí řídit, byl by však pod velkým politickým tlakem, aby tak učinil. Tento měsíc už se Mayová jednou takto parlamentu podřídila.

Další tři dnešní pozměňovací návrhy se různými způsoby snaží odvrátit brexit bez dohody. Ten zbývající, který je na programu jako první, předložil lídr labouristů Jeremy Corbyn a požaduje hlasování o labouristickém brexitovém plánu, jakož i o možnosti vypsat nové referendum. Není jisté, že o všech sedmi opatřeních se nakonec bude hlasovat, jejich autoři je mohou kdykoli před koncem poslanecké rozpravy stáhnout.