Brexitová válka nervů je ve finále, píše francouzský tisk

Britští poslanci sice vědí, co nechtějí, ale pro problém kolem Irské republiky a Severního Irska nenavrhují žádné řešení, pokračuje Le Point. V Evropské unii se začíná projevovat rozkol - Polsko, které má v Británii velkou komunitu, je připraveno Irsko "opustit", německá kancléřka Angela Merkelová váhá, jelikož "nedohoda" o brexitu by měla na německý průmysl značný dopad. Francouzský prezident Emmanuel Macron chce, aby byl zachován klid a rozhodnost.

Brexit přestal být racionální téma, uvedl list L'Express citující profesorku Pauline Schnapperovou, která se na Británii specializuje. Brexit je podle ní příliš složitá záležitost na to, aby se o ní rozhodovalo v referendu. A to, že se tak stalo, je příčinou současné situace.

Dva měsíce před určeným datem pro vystoupení z EU je britská premiérka Theresa Mayová ochotná zpochybnit dvouletá vyjednávání, aby odvrátila rozkol mezi britskými konzervativci, napsal k situaci Le Monde. Mayová podle něj na sebe bere riziko střetu s EU a zvyšuje nebezpečí, že Británie z unie odejde bez dohody.

Whilst MPs were right to vote to reject a no-deal Brexit tonight - they also voted to send Theresa May back to Brussels to renegotiate, which the EU has already said they will not do.



It's time to give the public the final say on #Brexit - with the option to stay in the EU. pic.twitter.com/MxI0qi8Xwv