Černý scénář se naplňuje. Brusel přichází s další sadou opatření pro divoký brexit

Komise přitom předpokládá, že Londýn i při brexitu bez dohody dodrží po 29. březnu, kdy má Británie odejít, závazky plynoucí z rozpočtu pro rok 2019 a akceptuje nezbytné kontroly a audity. Unie bude - na základě dnešního návrhu - i po odchodu bez dohody schopna dostát svým vlastním závazkům a v plné výši poskytovat platby a příspěvky příjemcům v Británii.

Podle prvního místopředsedy komise Franse Timmermanse je dnešní sada jednostranných opatření konečným souborem kroků, které EK pro případ brexitu bez dohody připravila.

#TeamJunckerEU meeting today: ⁦@EU_Commission⁩ commits to a more sustainable Europe by 2030 in line with UN #GlobalGoals; update on #Brexit and new "no deal" contingency measures in key-areas; discussion of current legislative developments. pic.twitter.com/YT5lpqIKjY