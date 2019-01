Mayová nastínila úpravy irské pojistky, sejde se s Corbynem

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Alternativy k dojednané pojistce se dostaly do popředí debaty o brexitu poté, co britští poslanci podpořili návrh požadující její nahrazení blíže nespecifikovanými opatřeními. Mayová v úterý řekla, že bude usilovat o změny tzv. protokolu o Irsku a Severním Irsku, neupřesnila však ihned, jak by se podle ní pojistka měla změnit.

Na Corbynovu otázku ohledně podoby alternativních plánů dnes Mayová odpověděla, že vláda se zabývá několika návrhy včetně "jednostranného mechanismu pro vypovězení nebo časového limitu". Dolní komora britského parlamentu podle ní v úterý ukázala "jasnou cestu", která vede k prosazení "rozvodové" dohody s Unií.

zdroj: YouTube

"Nic z toho pro mě příliš jasné nebylo, nevím jak pro ostatní," reagoval lídr labouristů, čímž v Dolní sněmovně spustil salvu smíchu. Corbyn se také ptal na "technologická" řešení pro problém se zachováním hladkého provozu na irské hranici po odchodu Británie z EU. Tuto variantu dnes ráno zmínil ministr pro brexit Stephen Barclay, ačkoli konkrétní řešení se v tomto směru zatím neobjevilo.

"Jakých technologických pokroků bude podle ní (Mayové) v příštích 58 dnech dosaženo," řekl Corbyn s odkazem na počet dní zbývajících do plánovaného vystoupení země z EU.

Labouristický lídr bude podle agentury Reuters a zpravodajské společnosti BBC s Mayovou o brexitu jednat dnes od 16:00 SEČ. Corbyn v úterý přistoupil na schůzku s premiérkou poté, co předtím dialog odmítal, protože předsedkyně vlády nechtěla "smést ze stolu" možnost neřízeného brexitu bez dohody s EU.